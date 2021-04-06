В России запустили эксперимент по авторизации в соцсетях через госуслуги

В России в тестовом режиме запустили возможность авторизации в социальных сетях через портал госуслуг. Эксперимент продлится до 1 июля 2022 года.

Как сообщает РИА Новости, теперь пользователи соцсетей и других онлайн-площадок, которые зарегистрированы на портале, смогут совершать сделки в Сети без дополнительной регистрации. Пользователям продолжат выбор: регистрироваться с логином и паролем, как это обычно происходит, либо воспользоваться учетной записью госуслуг, пояснили в Минцифры. Персональные данные при этом обещают не передавать.

В ведомстве рассказали, что планируют развивать предоставление госуслуг на коммерческих площадках. Так люди получат возможность пользоваться госуслугами там, где им будет удобно, к примеру прямо из соцсети или мобильного онлайн-банка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ковид-сертификаты с Госуслуг не подойдут для поездки за границу.