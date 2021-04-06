Президент Сербии привьется от коронавируса китайской вакциной

Президент Сербии привьется от коронавируса китайской вакциной
Президент Сербии привьется от коронавируса китайской вакциной. Фото: pixabay

Президент Сербии Александар Вучич во вторник сделает прививку от коронавируса китайской вакциной Sinopharm.

Президент Сербии вакцинируется во время поездки в Рудна-Глава, сообщает телеканал TV Pink. В планах поездки у Кучича общение с населением, вакцинация и обращение к прессе.

На данный момент в Сербии зарегистрированы вакцины от коронавируса: Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca,«Спутник V».

В Сербии сделали прививку более 2,5 миллионов граждан. Почти 2 миллиона уже получили второй компонент. По показателю привившихся на 1 млн жителей страна занимает второе место в Европе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Гватемалы сообщил о закупке вакцины «Спутник V».

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