Президент Сербии привьется от коронавируса китайской вакциной

Президент Сербии Александар Вучич во вторник сделает прививку от коронавируса китайской вакциной Sinopharm.

Президент Сербии вакцинируется во время поездки в Рудна-Глава, сообщает телеканал TV Pink. В планах поездки у Кучича общение с населением, вакцинация и обращение к прессе.

На данный момент в Сербии зарегистрированы вакцины от коронавируса: Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca,«Спутник V».

В Сербии сделали прививку более 2,5 миллионов граждан. Почти 2 миллиона уже получили второй компонент. По показателю привившихся на 1 млн жителей страна занимает второе место в Европе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Гватемалы сообщил о закупке вакцины «Спутник V».