«Медленно и нестабильно»: в Петербурге снижается вторая волна пандемии, но власти опасаются нового роста

В Петербурге вторая волна пандемии коронавируса идет на спад, но не такими темпами, как хотелось бы. Несмотря на то, что число пациентов в больницах падает, городские власти опасаются нового роста заболеваемости.

Такие опасения обозначены в отчете координационного совета. Уточняется, что количество больных с коронавирусом, обратившихся за медицинской помощью, за неделю снизилось на 31% — до 800 человек. Уменьшилось и число выздоровевших пациентов. За неделю их стало на 14,5% меньше.

Специалисты при этом отмечают: вторая волна пандемии продолжает снижаться, но «медленно и нестабильно». Не исключается и новый рост заболеваемости. Для предотвращения третьей волны коронавируса петербуржцев призывают продолжать соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты и привиться от коронавируса.

К слову, со вторника, 6 апреля, в Петербурге заработает новый пункт вакцинации от коронавируса. Его открывают в Ледовом дворце, так что все желающие смогут сделать прививку в дни хоккейных матчей. Для этого потребуется взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Обслуживать пункт будет выездная бригада городской поликлиники №94 Невского района.

Gazeta.SPb также писала о том, что в Петербурге пока продолжают работать 15 «ковидных» стационаров. В них развернуто 5347 инфекционные койки. В последнее время в городе возвращают больницы к плановому режиму работы.

Несмотря на то, что заболевание коронавирусом снижается, смертность пока остается на высоком уровне. Так, за февраль в Санкт-Петербурге от коронавируса умерли более 1300 человек.