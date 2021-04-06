За ночь в Петербурге выпало15% месячной нормы осадков

В ночь с понедельника на вторник в Северной столице выпало 15% от месячной нормы осадков. Об этом рассказал ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, именно из-за циклона за минувшую ночь уровень выпавших осадков достиг уровня 5-6 мм. Для начала апреля погода удивительная. В настоящее время на улице активно работает спецтехника.

Сегодня, 6 апреля, погода в Петербурге и Ленобласти будет преимущественно облачной из-за холодной части пришедшего на территорию циклона. В дневное время также ожидается снег с дождем, воздух в городе прогреется до +6 градусов. Атмосферное давление не достигнет показателей нормы и составит 745 мм ртутного столба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выпавший ночью снег ухудшил дорожную ситуацию в Петербурге. Утром горожане стояли в 5-балльных пробках.