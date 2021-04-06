Петербуржцы стоят в 5-балльных пробках во вторник утром

Жители Петербурга проводят утро вторника в 5-балльных пробках. Дорожную ситуацию ухудшил выпавший ночью снег.

Об этом стало известно сегодня, 6 апреля . Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 9 часам утра заторы на дорогах достигли 5 баллов, спустя час пробки спадут на балл.

Так, красным отмечены участки на стрелке Васильевского острова, площади Восстания, Каменноостровском, Витебском проспектах и Бухарестской улице.

Машины также скопились на набережных Кутузова, Арсенальной и Свердловской, Новоладожской, улицах Академика Лебедева, Благодатной, Салова и Бухарестской улицах, проспектах Обуховской Обороны и Московском.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во вторник в Петербурге ожидается снежная крупа и +6 градусов.