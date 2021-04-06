Во вторник в Петербурге ожидается снежная крупа и +6 градусов

Сегодня Петербурге ожидается преимущественно облачная погода, пройдет мокрый снег с дождем, возможна снежная крупа. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Во вторник, 6 апреля, синоптическая ситуация в городе будет определяться тыловой, холодной частью циклона, центр которого смещается на север Скандинавии. Утром местами гололедица и налипание мокрого снега на провода и деревья.

Температура воздуха составит от 4 до 6 градусов тепла, в Ленобласти столбик термометра поднимется до 7 градусов. Ветер подует юго-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти.

Синоптик отметил, что за минувшую ночь в регионе выпало до 5-6 мм осадков, что составляет около 15% от нормы апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Ленобласти будет дождливо и ветрено.