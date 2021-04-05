Погода во вторник в Ленобласти будет дождливой и ветреной

Во вторник, 6 апреля, в Ленинградской области будет идти дождь и мокрый снег, а температура воздуха не превысит +6 градусов.

По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в регионе будет облачная с прояснениями погода. Осадки начнутся ночью и продолжатся днем: ожидается дождь, мокрый снег и снежная крупа.

Порывы южного, юго-западного ветра составят 7-12 метров в секунду, но ночью в отдельных районах ветер усилится до 15 метров в секунду.

Ночью может немного подморозить, температура воздуха составит от -1 до +3 градусов. Днем температура будет варьироваться от +1 до +6 градусов.

Ночью и утром также может образоваться гололедица на дорогах. Днем будет повышаться атмосферное давление.

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