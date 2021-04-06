Бывшее здание ВТБ в Петербурге хотят продать за 252 млн рублей

Торги состоятся уже 13 апреля.

Бывший головной дом ВТБ, расположенный на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге, выставили на продажу. Ожидается, что его приобретут как минимум за 252 миллиона рублей на торгах, который состоятся 13 апреля. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Чтобы принять участие в аукционе, нужно подать заявку до 11 утра 12 апреля. Оформить сделку можно будет на втором квартале 2021 года. Напоминаем, что историческое здание на Большой Морской занимает площадь в две тысячи квадратных метров. На территории находится парковка – там помещаются около 15 автомобилей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге выставили на торги имущество киностудии им. Горького. Начальная цена участков составляет 475 миллионов рублей.