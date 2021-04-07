В Пикалево в канаве нашли замерзший труп

В Бокситогорском районе Ленобласти нашли труп мужчины. Обстоятельства смерти устанавливаются.

Как стало известно gazeta.spb.ru, израненный труп был найден в канаве у дома по Обринской в Пикалево вечером 6 апреля.

При осмотре тела были обнаружены ушибы и рана правого глаза. На вид погибшему 45-50 лет. Давность наступления смерти установить на месте не получилось, так как труп был заморожен.

С места изъяты смывы вещества бурого цвета, две пластиковые бутылки, очки, пачка из под сигарет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара в деревне Хирвости Ленинградской области возбудили уголовное дело об убийстве. В огне погибла женщина с признаками насильственной смерти.