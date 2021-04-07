В Петербурге во время квеста мальчик сломал позвоночник

В конце февраля родители отправили своего шестилетнего сына на квест «Хоббит. Путешествие в Средиземье». Во время квеста мальчик упал с высоты человеческого роста и сломал позвоночник. Квест не остановили. И лишь после ребёнок подошёл к родителям и пожаловался на боль в груди.

Родители отвезли мальчика в травмпункт, где и узнали о диагнозе. Мальчику теперь придется ходить в корсете, а ближайшие 2 года ему нельзя будет заниматься какой-либо физической активностью.

Квест продолжил работать в штатном режиме. Мама мальчика испугалась за здоровье других детей, которые ходят на этот квест и обратилась к Уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге и обвинила организаторов игры в бездействии.

Александр Шишлов усмотрел в действиях работников квеста нарушение статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и привлек к проверке следственный отдел СК РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из Ладожского озера достали тело рыбака.