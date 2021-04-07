В Петербурге ЗакС предложит закрепить понятие дистанционных форм соцобслуживания населения в законе

Законодательное собрание состоит из 50 депутатов, избираемых на 5 лет. Фото: http://www.assembly.spb.ru

Законодательное собрание состоит из 50 депутатов, избираемых на 5 лет. Фото: http://www.assembly.spb.ru

Законодательное собрание Петербурга выступит с федеральной инициативой, которая позволит закрепить понятие дистанционных форм социального обслуживания в законе. Соответствующий документ сегодня одобрила «Единая Россия» на заседании в первом чтении.

В законопроекте указывается, что социально-психологические, социально-педагогические и социально-правовые услуги государственных органов станут возможны в онлайн-формате, то есть в дистанционном.

Депутат «Единой России» Елена Киселева объяснила, что задача этой инициативы — это дать возможность органам исполнительной власти всех уровней предоставить россиянам планшеты или ноутбуки, в соответствии с принципами адресности и нуждаемости.

При этом лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева отметила, что про обеспеченность граждан техникой в бумаге ничего нет, плюс ко всему нет и расчётов, потому как неизвестно сколько из бюджета придется потратить.

Киселева же заметила, что новый закон предлагает только указание иной формы социального обслуживания.

Тогда представитель Коммунистической партии Российской Федерации Александр Рассудов определил законопроект единороссов, как «инициатива ни о чем». Рассудов добавил, что оказание услуг в Интернете уже давно доступно.

Инициатива понравилась 38 депутатам, «против» высказались лишь четверо, при этом один парламентарий вовсе воздержался от голосования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 5 марта, на заседании комитета по законодательству парламентарии Северной столицы одобрили законопроект об упразднении Уставного суда Санкт-Петербурга.