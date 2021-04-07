Стало известно о смерти актера из сериала «След» Александра Гаспарьянца

Актер умер по неназванной причине. Фото: скриншот фильм "Три вокзала - три сестры"

Актер умер по неназванной причине. Фото: скриншот фильм "Три вокзала - три сестры"

Артист скончался в возрасте 68 лет.

Актер Александр Гаспарьянц скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщает портал Кино-Театр.ру. Подробности не разглашаются – непонятно, каковы причины летального исхода.

Артист является выпускником драматической студии при Московском центральном детском театре, а также Московского государственного института культуры. Гаспарьянц запомнился многим россиянам благодаря участию в съемках телесериалов. Известность ему принесли роли в фильмах «Три вокзала — три сестры» (2008), «Пока живу, люблю» (2013) и телесериале «След» (2007).

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ушел из жизни российский актер Артем Тынкасов. О смерти актера сообщил директор театра «Гоголь-центр» Алексей Кабешев.