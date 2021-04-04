Ушел из жизни российский актер Артем Тынкасов

Ушел из жизни российский актер Артем Тынкасов
Актер Артем Тынкасов скончался на 51-м году жизни. Фото: кадр из сериала "Истребители"

В России скончался актер театра и кино, выступавший с труппой театра «Содружество актеров Таганки», Артем Тынкасов. Ему было 50 лет.

Об этом стало известно в воскресенье, 4 апреля. О смерти актера сообщил директор театра «Гоголь-центр» Алексей Кабешев. Он опубликовал на своей странице в Facebook фото с юным Тынкасовым и написал, что хочет запомнить его именно таким. «Все, не могу ничего писать», — заключил директор театра.

Причина смерти артиста не уточняется.

Артем Тынкасов получил известность после роли Пенапью в музыкальном фильме-сказке «Не покидай». Он снимался в таких картинах, как «Лимита», «Грязная работа», «Зверобой-3», «Порох и дробь», «Истребители».

В 1990-х он был педагогом по мастерству актера в Высшем театральном училище им. Щепкина. С 1999 года преподавал в Российской Академии театрального искусства (ГИТИС).

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