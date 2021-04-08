Американский Минюст утвердил два пакета санкций против газопровода «Северный поток — 2».

Пулково работает в среду без отмен и задержек. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Пулково работает в среду без отмен и задержек. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Американский Минюст утвердил два пакета санкций против газопровода «Северный поток — 2».

При этом окончательное решение по ним еще не принято, сообщает Politico со ссылкой на источник администрации США.

Одобренные министерством черные списки затрагивают оператора проекта — швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG и ее главу Матиаса Варнига.

Пакеты санкций по «Северному потоку — 2» представят конгрессу в мае. Как пишет президент Джо Байден, и пока невизвестно, войдут ли в окончательные списки Nord Stream 2 AG и Варниг.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что накануне в аэропорту Северной столицы задержали несколько внутренних рейсов и один международный. Причины задержек не указывались.