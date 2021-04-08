В Гатчине спасатели потушили горящий автомобиль

В ночь на 8 апреля в Гатчине произошел пожар. Там загорелся автомобиль, припаркованный у одного из домов.

Сообщение о возгорании поступило в 4:11. Очевидцы рассказали, что заметили горящий автомобиль у дома по улице Генерала Кныша.

В ликвидации пожара участвовали четыре человека личного состава МЧС и одна единица спецтехники.

Справиться с огнем удалось к 4:40. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Следственным отделом по городу Всеволожск проводится доследственная проверка по сообщению о пожаре в квартире в 12-этажном жилом доме по Столичной улице.