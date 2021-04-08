В Приморском районе задержали мужчину, которые жестоко избил свою жену

В Приморском районе Петербурга сотрудники полиции задержали мужчину, которые избил супругу.

Инцидент произошел 6 апреля. В полицию сообщили о криках о помощи, которые доносились из квартиры дома на Беговой, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого. Им оказался неработающий мужчина 1991 года рождения.

В больницу в удовлетворительном состоянии госпитализирована женщина 1988 года рождения.

По предварительной информации, ее избил муж. У женщины зафиксировали рану теменной области, ушибы мягких тканей лица, конечностей, закрытый перелом ребра, левосторонний пневмоторакс.

Возбуждено уголовное дело. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице неизвестный напал на блогера Илью Бронского, рассказавшего про жизнь с ВИЧ-инфекцией в России.