В Петербурге задержанный за поножовщину рассказал, почему он это сделал

Подозреваемый объяснил, что при нападении им двигало желание отомстить. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Подозреваемый объяснил, что при нападении им двигало желание отомстить. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Мужчина, которого подозревают в смертельном нападении на площади Победы в Петербурге объяснил, зачем устроил поножовщину. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как объяснил 46-летний нападавший, он хотел отомстить за смертельное отравление своего друга. По предварительной информации, пострадавшие торговали элитным алкоголем из багажника на площади Победы.

Стало известно, что подозреваемый в нанесении ножевых ранений двум мужчинам около девяти лет пробыл в стенах психдиспансера при интенсивном наблюдении. По некоторым данным, мужчине в последний раз продлили меры на полгода в июле 2017 года.

Напомним, что в Северной столице 7 апреля на площади Победы произошло смертельное нападение. Мужчина, вооруженный ножом, напал на отца и сына. Так, 63-летний потерпевший в тяжелом состоянии госпитализирован. Его сын же получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте. Полиция объявила план «Перехват» и поймала подозреваемого в Карелии.

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