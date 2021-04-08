В России изменились правила выплат пособий по безработице

В России изменились правила выплат пособий по безработице
В России изменились правила выплат пособий по безработице. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В России с 8 апреля вступил в силу закон о новом порядке назначения пособий по безработице.. Это касается людей, уволенных из-за банкротства компании или сокращения штата, и женщин, находящихся в декрете.

Максимальное пособие по безработице более 12 тысяч рублей., его будут выплачивать 3 месяца после первой выплаты. Затем пособие уменьшится до 5 тыс. руб.

Ранее максимальная выплата полагалась с 1 дня после того, как человека признали безработными. Однако при банкротстве компании или сокращении штата первые 3 месяца выплачивается сумма денег, равная средней зарплаты по прошлому месту работы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Правительство разрабатывает новый критерий бедности.

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