После просушки в четверг открылся доступ в девять петербургских садов и парков

После просушки в четверг открылся доступ в девять петербургских садов и парков. Фото: Baltphоto/ Ольга Андросова

После просушки в четверг открылся доступ в девять петербургских садов и парков. Фото: Baltphоto/ Ольга Андросова

Комитета по благоустройству оценил состояние петербургских садов и парков. Специалисты решили, что в девяти из них дорожки пришли в порядок после зимы. Ранее в Санкт_Петербурге на просушку были закрыты более 80 паркров.

С 8 апреля опять доступны для петербуржцев парк Екатерингоф, Румянцевский сад, Благовещенский сад, Шкиперский сад, сад Веры Слуцкой. Кроме того, открылись Георгиевский сквер, парк Боевого Братства, Брестский парк, Палевский сад.

9 апреля будет доступен и Малый Ильинский сад.

Просушка садов – необходимая мера. Весной влажным дорожкам необходим «отдых», чтобы быстрее высохнуть и прийти в норму. Обычно в Санкт-Петербурге просушкой занимаются март, апрель и май. Комитет по благоустройству всё же учитывает погоду и само состояние парков, поэтому некоторые скверы Санкт-Петербурга открываются пораньше.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на просушку закрыли 87 садов и скверов.