Встречное ДТП с трамваем, «начинка» из попкорна, подросток за рулем: как пользуются каршерингом в Петербурге

Молодые люди бросили автомобиль прямо с попкорном в салоне после того, как попали в ДТП. Скриншот: ВКонтакте/ПОДСЛУШАНО В ТИКТОК /TIKTOK

Молодые люди бросили автомобиль прямо с попкорном в салоне после того, как попали в ДТП. Скриншот: ВКонтакте/ПОДСЛУШАНО В ТИКТОК /TIKTOK

В среду, 7 апреля, в Петербурге заметили сразу два инцидента с арендованными автомобилями: ДТП с трамваем на проспекте Испытателей и… каршеринг, начиненный попкорном.

Арендованный «Хендай» вылетел на трамвайные пути на проспекте Испытателей в Приморском районе Северной столицы. Машина оказалась на встречной полосе, избежать столкновения с движущимся трамваем не удалось. Есть ли пострадавшие в общественном транспорте, неизвестно, но водителю каршеринга потребовалась госпитализация, врачи оценивают его состояние как среднетяжелое. Причины, по которым легковушка спровоцировала ДТП, выясняются.

Другой, весьма экстравагантный инцидент произошел в тот же день на Васильевском острове. Местные жители могли наблюдать как несколько молодых людей катались на каршеринговом внедорожнике, до отказа набитом воздушной кукурузой — попкорном. Развлекались петербуржцы, однако, недолго: в какой-то момент машина врезалась в ограждение.

Автомобилисты некоторое время постояли рядом, видимо, раздумывая, что можно сделать, а потом просто сбежали, оставив попкорн нетронутым. Очевидцы предполагают, что молодые люди были блогерами, которые хотели таким образом удивить зрителей и подогреть интерес аудитории.

На прошлой неделе на Глазурной улице в Невском районе города инспекторы ДПС остановили арендованный «Ниссан Кашкай», за рулем которого оказался 15-летний школьник. Как выяснилось, мальчик неофициально подрабатывал мойщиком, а водительского удостоверения предоставить, естественно, не смог. Позже в полицию поступило заявление от компании-владельца каршеринга об угоне «Ниссана». Возбуждено уголовное дело.

На все том же проспекте Испытателей 4 апреля водитель каршеринга «припарковался» прямо на трамвайных путях, залетев на трамвайную остановку на пересечении с улицей Сизова.. Как автомобиль оказался на довольно высоком «островке» остановки, непонятно.