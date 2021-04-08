«Вебкам» шагает по культурной столице: полиция Петербурга «накрыла» пять порностудий, заработавших больше 200 млн рублей

Обстановка одного из "съемочных павильонов". Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Обстановка одного из "съемочных павильонов". Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В Северной столице задержали 11 человек, причастных к работе пяти порнографических студий, которые транслировали запрещенные материалы через интернет.

Организатором подпольного бизнеса оказался 32-летний житель элитного коттеджного поселка в Ленобласти. Он координировал работу пяти «филиалов» компании, в которой работали больше ста моделей — некоторые из них, по данным полиции, оказались несовершеннолетними. Контролировали деятельность в студиях семь администраторов — надзор осуществлялся круглосуточно.

«Предприниматели» брали плату с желающих получить доступ к порнографическим материалам. Причем принималась к оплате только криптовалюта, которую затем обналичивали. Таким образом злоумышленники заработали как минимум 202 миллиона рублей. При обысках полицейские обнаружили и изъяли компьютеры, ноутбуки, содержащие порнографические материалы, видеокамеры, а также график и учет рабочего времени моделей. Помощник владельца нелегального бизнеса задержан, остальные десять человек отпущены под подписку о невыезде.

Студии, поставившие «на поток» производство порнографии, лишь одна сторона медали. Другая сторона, правда, ничуть не лучше. 35-летней жительнице Петербурга, работавшей кассиром в одном из магазинов сети «Вкусвилл», 12 марта предъявили обвинение в откровенной фотосъемке своей 9-летней дочери, снимки которой женщина размещала в интернете.

Шокирующие кадры нашел отец девочки. Теперь в отношении петербурженки возбуждено два уголовных дела, по фактам «Незаконного изготовления и оборота порнографических материалов или предметов» и «Насильственных действий сексуального характера в отношения лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Летом прошлого года в Северной столице поймали распространителя порнографии, орудующего в социальной сети «ВКонтакте». Он рассылал непристойные изображения своим жертвам, среди которых были и дети. Безработного мужчину задержали в его квартире на Красногородской улице.

А в мае 2020-го Невский районный суд вынес вердикт по делу петербуржцу, который занимался изготовлением и распространением порнографии с участием воспитанников детского дома. Таким образом мужчина наживался на детях в течение трех лет, выплачивая жертвам за съемки от 300 рублей. В общей сложности, он снял больше 300 моделей.

Преступника также обвинили в сексуальных отношениях с пострадавшими, однако он назвал их добровольными и отказался признать вину. В итоге суд приговорил его к 4 годам и 7 месяцам в колонии общего режима.