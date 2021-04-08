В Петербурге подсчитали прибыль городских СМИ

Падение выручки во всех СМИ связывают с глобальными изменениями на рынке из-за пандемии COVID-19. Фото: pixabay

Падение выручки во всех СМИ связывают с глобальными изменениями на рынке из-за пандемии COVID-19. Фото: pixabay

В Петербурге проанализировали финансовую отчетность основных городских средств массовой информации. Выяснилось, что прошлый год стал непростым для медиаотрасли Северной столицы, многие представители рынка понесли убытки.

Как сообщает АБН, некоторым все-же удалось завершить 2020-й в плюсе. Так, АО «Ажур-медиа», которому принадлежат издания «Фонтанка» и «Доктор Питер», получило 98 млн рублей чистой прибыли. По сравнению с предыдущим годом цифры выросли почти в четыре раза. От продажи рекламы компания заработала 230 млн рублей.

В плюс вышел и АО «ДП Бизнес Пресс», который владеет газетой «Деловой Петербург». Чистая прибыль в прошлом году составила 672 тысячи рублей, а выручка компании от рекламы — более 102 млн рублей.

Для ООО «ТВ Купол» (телеканал 78) год оказался убыточный. Чистый доход составил 748 млн рублей, а прочие доходы — почти 85 млн рублей. Расходы были больше, поэтому телеканал ушел в убыток на 185 млн рублей.

Убытки понесла и газета «Метро». Выручка владельца издания ИД «Три короны» составила 90 млн рублей, упав в 2,5 раза за год.

Падение выручки во всех СМИ связывают с глобальными изменениями на рынке из-за пандемии COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Союз журналистов Петербурга и Ленобласти возглавил Андрей Радин.