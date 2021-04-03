Союз журналистов Петербурга и Ленобласти возглавил Андрей Радин

Андрей Радин стал новым председателем Союза журналистов Петербурга и Ленобласти. Его избрали большинством голосов делегатов на съезде союза, которое прошло сегодня, 3 апреля.

С 2015 по 2019 годы Радин был гендиректором Ленинградской областной телекомпании. До этого он занимал пост председателя комитета по печати Ленобласти. Известность он получил после работы телеведущим на НТВ и Пятом канале. С 2007 по 2011-й Радин был главным редактором телеканала «100 ТВ». Он является лауреатом нескольких премий.

Напомним, с 2011 года председателем Союза журналистов Петербурга и Ленобласти была Людмила Фомичева. Она досрочно покинула пост.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Союз журналистов Петербурга и Ленобласти попросили освободить здание Дома журналиста на Невском проспекте, но он отказался.