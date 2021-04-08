РФПИ попросил Словакию вернуть партию «Спутника V»

РФПИ попросил Словакию вернуть партию &#171;Спутника V&#187;
Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Российский фонд прямых инвестиций призвал Словакию вернуть парию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом говорится сообщении вакцины в Twitter.

Причиной такого решения стали многочисленные нарушения контракта со стороны Словакии. Неиспользованные дозы вакцины планируют направить в другие страны.

В РФПИ также подтвердили готовность «продолжать оказывать помощь жителям Словакии в вакцинации «Спутником V».

Напомним, первая партия вакцины поступила в Словакию 1 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФРГ проведет переговоры с Россией о возможной поставке российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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