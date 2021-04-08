В Ленобласти до конца года обновят более 100 километров дорог

До конца 2021 года в Ленинградской области планируют отремонтировать около 110 километров дорог. Особое внимание уделят магистралям, связывающим населенные пункты с Петербургом.

Как сообщили в областном правительстве, будут обновлены участки Гостилицкого шоссе от КАДа до Гостилиц, дороги Красное Село — Гатчина — Павловск от Виллозей до Вайялово, вся дорога Новый Петергоф — Низино — Сашино, участок дороги Санкт-Петербург — Ручью от КАДа до Лебяжьего и трасса Зеленогорск — Приморск — Выборг от границы с Петербургом до поселка «Финский бриз».

В Волосовском районе отремонтируют участок трассы Волосово — Копорье. Во Всеволожском районе полностью обновят дорогу Елизаветинка — Медный завод. Там же отремонтирую участок дороги Осиновая Роща — Магистральная. В Тихвинском районе сделают участок дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что три километра Ропшинского шоссе отремонтируют за 54 тысячи рублей.