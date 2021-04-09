Россиян предупредили о крупной атаке на счета с помощью перехвата СМС с кодами авторизации

Россиян предупредили о крупной атаке на счета с помощью перехвата СМС с кодами авторизации. Фото: Pixabay

Россиян предупредили о крупной атаке на счета с помощью перехвата СМС с кодами авторизации. Фото: Pixabay

В прошлом месяце в даркнете появилось предложение о продаже доступа к коммутатору одного из операторов мобильной связи, который позволяет получить контроль над системой сигнализации SS7. С его помощью можно перехватить звонки и СМС всех провайдеров связи.В их число входят и российские.

«Известия» сообщают, что в начале месяца доступ к коммутатору с скорее всего попал к покупателю из СНГ. Специалисты уверены, что атака будет против россиян.

Атаки на SS7 используются для перехвата авторизационных СМС-сообщений банков. Так хакеры потом могут войти в личный кабинет.

Для защиты от таких атак эксперты рекомендуют СМС- на push-уведомления и ограничить лимит на переводы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сайт ФСИН подвергся массированным DDos-атакам. Атаки происходили несколько часов.