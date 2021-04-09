В подвале на Рабфаковской нашли сгнивший труп мужчины

В подвале на Рабфаковской нашли сгнивший труп мужчины
Труп обнаружили в подвале дома на Рабфаковской. Фото: google.maps

В Невском районе правоохранители выясняют обстоятельства гибели мужчины, труп которого был найден в подвале.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне утром в полицию обратился петербуржец и сообщил о трупе в подвале дома №3/4 по улице Рабфаковской. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили труп неизвестного мужчины в сильной степени гнилостных изменений. Погибшему около 35-45 лет, был одет в черные брюки и серую толстовку. При этом на его теле не было признаков насильственной смерти.

Труп направили в морг, где судмедэксперты установят причину смерти. Полиция проводит проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодой петербуржец изрезал ножом подростка в парадной на Пулковской. Подростка забрали в больницу с множественными ножевыми ранениями левой руки и ушибами лица. Он находится в тяжелом состоянии.

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