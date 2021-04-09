ВНИИБ, медсанчасть на Одоевского, Охтинский мыс: что у них общего и чем плоха временная защита

Суд временно запретил «Газпрому» проводить работы на Охтинском мысе. КГИОП должен будет рассмотреть вопрос о включении территории в перечень памятников. Пока события развиваются по уже известному петербуржцам сценарию. Опыт ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте и медсанчасти на Одоевского подсказывает, что борьба за объект еще только начинается.

Накануне Куйбышевский районный суд наложил меры предварительной защиты на какие-либо работы на Охтинском мысе. Административный иск к КГИОП подали Анна Капитонова, Надежда Тихонова, Владимир Чернышев, Павел Шапчиц и Борис Вишневский.

«Газпром» намерен построить на территории мыса комплекс со своей штаб-квартирой. Депутаты и градозащитники считают, что трогать мыс нельзя, поскольку там сохранились следы стоянки эпохи неолита и раннего металла, а также останки древнего поселения мысового городища, крепости Ландскрона и других объектов.

Теперь, по решению суда, КГИОП может рассмотреть заявление о включении объекта в список вновь выявленных объектов культурного наследия.

Президент России поручил подготовить предложения о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе. Казалось бы, вопрос о защите мыса после президентского поручения должен был быть закрыт. Однако под охраной в настоящее время находится лишь 15% территории Охтинского мыса, и в министерстве культуры никаких основания для расширения границ этой зоны не увидели.

Отказ после решения суда

Отметим, что через суд активисты уже пытались отстоять здание ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте. Местные жители бросились на защиту объекта, когда узнали о планах ФСК «Лидер» простроить там жилую высотку. Градозащитники называют ВНИИБ образцом сталинского неоклассицизма и настаивают на том, что здание должно быть выкуплено городом.

В прошлом году суд приостанавливал разрешение на строительство. Оно должно было действовать до тех пор, пока КГИОП не закроет вопрос о внесении здания в список памятников. В марте этого года стало известно об отказе включить ВНИИБ в перечень объектов культурного наследия.

Как активисты отвоевывали медсанчасть на Одоевского

С судами продолжается и борьба за здание медсанчасти №1 завода им. М.И. Калинина. В 2005-м году здание компания ООО «Петротрейд» выкупило по цене комнаты в коммуналке – за 671 тыс. рублей. Такую цену объяснили тем, что площади будут использоваться «для размещения объектов социального обеспечения». Такие объекты там так и не появились. Зато после стало известно о планах по сносу здания. Когда КГИОП принял решение не включать медсанчасть в список памятников, градозащитники обратились в суд. Суд тогда распоряжение ведомства отменил.

Под угрозой здание находится до сих пор. В феврале этого года второй апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу чиновников и застройщиков на решение Горсуда, ранее признавшего незаконным отказ КГИОП в предоставлении статуса объекта культурного наследия медсанчасти.

«Судя по напору КГИОП, не исключено, что у нас впереди ещё и кассационный суд», — отмечали градозащитники.

Такие примеры не предвещают защитникам Охтинского мыса легкой борьбы. Напомним, что 15 лет назад там уже планировали возвести небоскреб, но высотное строительство близ исторического центра возмутило петербуржцев, и план по строительству свернули.