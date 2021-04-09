«Взять первые попавшиеся кроссовки и побежать»: советы Юрия Строфилова для начинающих бегунов

C наступлением весны одни петербуржцы задумываются о том, как привести в порядок фигуру к лету, другие решают оздоровиться. На улицах и во дворах все чаще стали встречаться люди в лосинах, кроссовках и с плеером. Кто-то провожает их грустным взглядом и думает, что вот-вот сам займется спортом, а кто-то вспоминает печальный опыт, который ограничился одной-двумя пробежками. Gazeta.SPb, поговорила с владельцем платформы S10.run, автором бестселлера «Не про бег» Юрием Строфиловым, чтобы выяснить, как не только начать бегать, но и получить от этого удовольствие.

Юрий Строфилов до 50 лет проработал на государственной службе. Сам он говорит, что его жизнь началась, когда он пробежал первый марафон.

По словам Юрия, новички часто допускают одни и те же ошибки, приступая к пробежкам.

Найти свой темп

«Первая ошибка — люди выходят бегать с большим энтузиазмом. Они начинают бегать много и быстро. Это заканчивается либо тем, что у них пропадает энтузиазм, либо тем, что человек получает травму. Все зависит от того, что кончится раньше: здоровье или энтузиазм. Главный совет – не начинать бегать слишком интенсивно», — заметил Юрий.

Новичкам рекомендуется не бегать, а ходить. Начинающим преодолеть бегом большие расстояния не удастся, а энтузиазм может пропасть.

«Во время своей прогулки вы должны выбирать такой темп, чтобы вы могли разговаривать. Вы должны уметь преодолеть минут 40-50 через ходьбу и бег. Во время бега внутри человека происходит химия. Вырабатываются гормоны, нейромедиаторы, организм переключается в режим повышенной нагрузки, по-другому начинает работать печень. Если вы пробежите 15 минут, ничего кроме грязной майки вы не получите. 40 минут — это минимум, который нужно преодолеть с удовольствием», — уточнил Строфилов.

Тренировки должны быть регулярными, но переусердствовать не стоит — 2-3 раз в неделю будет достаточно. «Если у вас болят мышцы, значит, вы уже где-то переусердствовали. Это значит, что вам нужно чуть больше ходить и чуть меньше бегать», — добавил создатель платформы S10.run.

Нужны ли дорогие кроссовки?

Вторая ошибка новичков – трата времени на слишком тщательную подготовку.

«Многие пытаются заработать на беге. Компании говорят, что перед тем, как пойти бегать, нужно отправиться в специальный магазин, на специальном оборудовании измерить параметры бега и подобрать себе кроссовки. Затем отправиться и сделать анализы, провести специальные тесты на дорожке, которая покажет, в каком темпе нужно бегать. Все это, если и имеет смысл, в чем я сильно сомневаюсь, может быть, через год или больше после того, как вы начнете бегать», — пояснил автор книги «Не про бег».

Все, что нужно для бега, добавляет он, — первые попавшиеся кроссовки, штаны, майка, если нужно, — что-то потеплее.

Если вы отправляетесь даже просто ходить, одевайтесь так, будто идете на тренировку. Лучше будет, если у вас будет одежда и кроссовки, в которых вы только тренируетесь. Одеваясь так, вы будете переключаться в режим бега. Это поможет выработать привычку.

Найти удовольствие

«Третье, наверное, самое главное. Бег – это радость, кайф. Если вы подойдете к бегу как к самопреодолению, вы испортите всю историю, связанную с бегом, а в беге надо получать удовольствие. Первое, чем надо заняться, — это поиск удовольствия внутри бега. Кто-то слушает аудиокниги, кто-то разговаривает с собой, кто-то слушает музыку, кому-то надо обдумать какие-то вещи по работе, в семье, кому-то надо просто подышать воздухом. Как только ты начинаешь бегать слишком много, этого удовольствия найти не удается. Тебе кажется, что ты бегаешь для здоровья, потому что так надо, потому что вокруг все бегают, ты начинаешь бегать не для себя, не для получения от удовольствия. Все придет, если ты будешь получать удовольствие: и здоровье, и новые друзья, и победы. Но единственной причиной для бега должно быть удовольствие», — считает Юрий.

Не стоит тратить время в поисках информации о том, как правильно дышать или ставить ногу. На начальных этапах обратить внимание следует только на регулярность и на получение удовольствия, пояснил он. Источник этого удовольствия каждому придется найти самому.

«В любом случае надо перепробовать все, что можно. Помните, что на начальных этапах бег – это не про самопреодоление», — заключил Юрий.