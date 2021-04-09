Имущество владельца отеля «Талион» Ебралидзе продадут с молотка для погашения 300 млн рублей долга

В пятницу, 8 апреля, Куйбышевский районный суд Петербурга постановил выставить на торги имущество бизнесмена Александра Ебралидзе, которому, в частности, принадлежит, «Талион Империал Отель» на Невском проспекте.

По информации объединенной пресс-службы городских судов, в 2011 году предприниматель взял кредит в банке «Санкт-Петербург» в размере 300 миллионов рублей. Спустя девять лет и повышения ставки с 11,75% до 15% Ебралидзе так и не рассчитался с кредитно-финансовой организацией — долг к январю 2020 года, когда банк «Санкт-Петербург» подал иск к компаниям бизнесмена, составлял 324 млн рублей.

Для взыскания долга суд забрал четырехэтажный дом и шесть земельных участков, принадлежащих владельцу «Талиона». Их общая стоимость оценивается в примерно в 166 млн рублей.

История тяжбы между банком «Санкт-Петербург» и фирмами, принадлежащими Ебралидзе, длится больше десяти лет. В 2010 году организация предоставила структурам бизнесмена кредиты на 4 млрд рублей, а в качестве залога получила 9,99% акций АО «Талион». Вернуть деньги предприниматель обязался до ноября 2020 года, но нарушил условия договора. Когда банк потребовал с «Талиона» и дочерней ЗАО «Елисеев Палас Отель» 5,5 млрд рублей, суд постановил передать залог в виде акций во владение «Санкт-Петербурга».

Кредитная организация, однако, не остановилась в своих намерениях взыскать долги в полном объеме и подала банкротный иск к АО «Талион» и ЗАО «Елисеев Палас Отель». И вот, спустя год для погашения задолженности суд обратил взыскание на имущество Ебралидзе.

Напомним, что «Талион Империал Отель» открылся на углу набережной Мойки и Невского проспекта в день 300-летия Петербурга. Реставрацией дома Елисеева, построенного в конце XVIII века, Ебралидзе занимался с конца 1990-х. Увы, амбициозный проект предпринимателя, — с казино и бассейном, — потерял популярность, едва успев достигнуть расцвета вместе с запретом на игорные заведения в России. Позже бизнесмен сменил сферу профессиональных интересов на деревообработку — сейчас он возглавляет профильное производство в Торжке.

Ебралидзе несколько раз пытался избавиться от гостиничного комплекса. Последний раз «Талион Империал Отель» выставляли на продажу в апреле 2019 года за беспрецедентные 21,8 миллиардов рублей.