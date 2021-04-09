Смольный за год закупит технику для 73 петербургских больниц

До конца 2021 года петербургские власти планируют закупить технику для 73 медучреждений. А через два года Смольный планирует приступить к созданию цифровой медкарты.

За год в Петербурге снабдят необходимой техникой 73 больницы. Предполагается, что это поспособствует внедрению технологий на сферу медицины в России. Об этом сообщил вице-губернатор Олег Эргашев.

По словам чиновника, уже три миллиона жителей Северной столицы активно пользуются электронными медицинскими сервисами, а значит необходимо развивать эту сферу. В реалиях пандемии современные технологии не только актуальны, но и необходимы, поэтому правительство должно снабдить больницы всей необходимой техникой.

К 2030 году в городе планируется создать общую цифровую систему, в которой будут находиться медицинские карты всех пациентов. При это врачи смогут ознакомиться со всеми данными онлайн. Первые шаги к созданию такой системы начнут предпринимать уже в 2023 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что городская больница №38 возобновляет работу в штатном режиме.