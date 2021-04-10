Авиасообщение с Турцией могут приостановить на месяц из-за COVID

Россия может ввести ограничения на авиасообщение с Турцией из-за сложной обстановки по коронавирусу.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на Минтранс и двух туроператоров, сейчас власти обсуждают возможное введение с 12 апреля ограничения на регулярные и чартерные рейсы. Мера при этом не будет распространяться на вывозные и грузо-пассажирские рейсы. Полностью закрывать авиасообщение не будут, но для возвращающихся на родину россиян могут ввести двухнедельный карантин.

В последнее время в Турции активно растет заболеваемость по COVID-19. С начала апреля суточная заболеваемость держится на уровне более 40 тысяч человек, а накануне было выявлено рекордные 56 тысяч случаев заражения. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что именно с турецких курортов в Россию завезли больше всего штаммов коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что оперштаб не принял решение по поводу остановки авиасообщения с Турцией.