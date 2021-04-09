Оперштаб не принял решение по поводу остановки авиасообщения с Турцией

Оперштаб не принял решение по поводу запрета авиасообщения с Турцией: unsplash

Оперштаб не принял решение по поводу запрета авиасообщения с Турцией: unsplash

На совещании оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в России, которое прошло 9 апреля, не принимались решения по авиасообщению с Турцией.

Во время совещания оперштаба обсуждалось возможное введение мер по борьбе с ковидом, в связи с ростом заболеваемости коронавируса в Турции.

В оперативном штабе отметили, что решений по авиасообщению с Турцией не принималось, но они могут быть приняты в понедельник, 12 апреля, сообщает РИА «Новости».

За последние 10 дней в Турции зафиксировали рекордный суточный прирост по ковиду. С начала пандемии число зараженных в стране достигло 3 745 657 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Турции вновь ужесточат комендантский час из-за роста числа случаев заражения COVID-19. Об этом рассказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, на территории всей Турции по-прежнему будут действовать ежедневные комендантские часы с 21:00 до 05:00.