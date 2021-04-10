ДТП с участием группы российских туристов: одна женщина погибла, еще 26 пострадали

В Турции в ДТП погиб турист. Фото: pixabay

В Турции в ДТП погиб турист. Фото: pixabay

В Турции, в результате аварии скончался российский турист, при этом еще 26 ранены. Об этом сообщает ТАСС.

Дорожно-транспортное происшествие в центральной части Турции с участием автобуса привело к смерти российской туристки.

Представитель генконсульства Российской Федерации в Анталье рассказал, что в Турции произошло ДТП с участием автобуса.

Из Антальи общественный транспорт вез туристов в Каппадокию. По дороге в турецкий регион на трассе Конья — Аксарай около половины десятого утра произошло смертельное ДТП.

Сообщается, что группа отечественных туристов состояла из 32 человек. Известно также, что автобус линии туроператора «Pegas Touristik».

Согласно имеющимся данным, авария произошла из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением. В связи с плохими плохими погодными условиями, дорога обледенела.

Так в ДТП пострадали 26 россиян.

К несчастью, турецкие власти подтвердили смерть российской туристки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что под Петербургом произошла смертельная авария, умер мужчина и еще трое пострадали.