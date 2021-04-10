Турецкие СМИ показали, как российские туристы выбираются из автобуса после ДТП в Анталье

Видео после смертельного ДТП с россиянами в Турции показали местные средства массовой информации.
Телеканал «A Haber» в эфире рассказывает о последствиях сегодняшнего ДТП с российскими туристами в Анталье.
На кадрах видно, как сильно запорошило снегом трассу. В регионе и сейчас непогода.
СМИ показывают страшное состояние мужчины, он стоит на коленях в снегу и низко склоняет голову к земле.
Через разбитое лобовое стекло выводят людей, которые до сих пор не могут осознать происходящее.
На месте работают спецслужбы, медики и спасатели.
Напомним, что из Антальи общественный транспорт вез туристов в Каппадокию. По дороге в турецкий регион на трассе Конья — Аксарай около половины десятого утра произошло смертельное ДТП.
Автобус с группой российских туристов состоял из 32 человек. Сообщается, что пострадали 26 граждан России.
Согласно имеющимся данным, авария произошла из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением. В связи с плохими плохими погодными условиями, дорога обледенела.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Ломоносовском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Под колесами авто скончался пешеход.