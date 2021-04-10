Турецкие СМИ показали, как российские туристы выбираются из автобуса после ДТП в Анталье

Турецкие СМИ показали, как российские туристы выбираются из автобуса после ДТП в Анталье
Россияне выбираются из перевернувшегося автобуса. Фото: unsplash

Видео после смертельного ДТП с россиянами в Турции показали местные средства массовой информации.

Телеканал «A Haber» в эфире рассказывает о последствиях сегодняшнего ДТП с российскими туристами в Анталье.

На кадрах видно, как сильно запорошило снегом трассу. В регионе и сейчас непогода.

СМИ показывают страшное состояние мужчины, он стоит на коленях в снегу и низко склоняет голову к земле.

Через разбитое лобовое стекло выводят людей, которые до сих пор не могут осознать происходящее.

На месте работают спецслужбы, медики и спасатели.

Напомним, что из Антальи общественный транспорт вез туристов в Каппадокию. По дороге в турецкий регион на трассе Конья — Аксарай около половины десятого утра произошло смертельное ДТП.

Автобус с группой российских туристов состоял из 32 человек. Сообщается, что пострадали 26 граждан России.

Согласно имеющимся данным, авария произошла из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением. В связи с плохими плохими погодными условиями, дорога обледенела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Ломоносовском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Под колесами авто скончался пешеход.

дтп происшествие россияне смертельное ДТП турция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Краснопутиловской произошла массовая драка, которую остановили женщины, ...
Турецкие СМИ показали, как российские туристы выбираются из автобуса после ...
В финал конкурса «Учитель будущего» попала студентка третьего курса ЛГУ
В Петербурге укладывали дорогу и нашли неразорвавшийся немецкий боеприпас ...
ДТП с участием группы российских туристов: одна женщина погибла, еще 26 ...
В Ленобласти задержали вандала, расколовшего мемориальную плиту
В Петербурге на проспекте Энгельса ночью сгорели два соседних автомобиля
Мурашко заявил о разработке еще одной вакцины против коронавируса в России