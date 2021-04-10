Видеоблогер Ивлеева задумалась о возвращении в Петербург

Видеоблогер Ивлеева задумалась о возвращении в Петербург
Ивлеева объяснила, почему так часто ездит в Петербург. Фото: скриншот Instagram

Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева рассказала, что не против пожить в Петербурге. Об этом она сообщила в социальных сетях в Instagram.

Звезда Instagram, а также одна из ведущих телепередачи «Орёл и решка. Перезагрузка» Анастасия Ивлеева накануне отвечала на вопросы фоловеров и призналась, что у нее есть мысли насчет переезда в Северную столицу.

В Instagram-stories девушку спросили, отчего она так часто стала делать визиты в родные края, на что Ивлеева ответила, что Петербург ее вдохновляет.

В частности, подписчики поинтересовались, возможен ли переезд Анастасии обратно. На это Ивлеева заметила, что не прочь пожить в городе на Неве около месяца.

Известно, что Анастасия Ивлеева родилась в Петербурге. А в 2015 году блогер решила начать жизнь с чистого листа и переехала в Москву.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что джазовая певица Лариса Долина решилась зарегистрироваться в Instagram.

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