СКА обыграл ЦСКА, сократив отставание в серии

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу петербургской команды.

В Москве состоялся встреча СКА и ЦСКА в рамках финальной серии Западной конференции КХЛ. Она завершилась победой петербургской команды со счетом 3:2. Благодаря этому СКА удалось сократить отставание в серии до 2:3, впереди еще один матч – возможно, решающий.

Известно, что в петербургской команде шайбы забросили Василий Подколзин (26 минута) и Кирилл Марченко (29). В ЦСКА отличились Максим Мамин (9) и Брендэн Лайпсик (45). Так как не удалось выявить победителя в основное время, был назначен овертайм. В его рамках дубль оформил Подколзин, благодаря которому СКА смог победить.

Напоминаем, что следующий матч состоится в Санкт-Петербурге 12 апреля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СКА одержал победу над ЦСКА в матче полуфинала Кубка Гагарина.