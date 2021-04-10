СКА обыграл ЦСКА, сократив отставание в серии

СКА обыграл ЦСКА, сократив отставание в серии
Матч завершился победой СКА. Фото: Pixabay

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу петербургской команды.

В Москве состоялся встреча СКА и ЦСКА в рамках финальной серии Западной конференции КХЛ. Она завершилась победой петербургской команды со счетом 3:2. Благодаря этому СКА удалось сократить отставание в серии до 2:3, впереди еще один матч – возможно, решающий.

Известно, что в петербургской команде шайбы забросили Василий Подколзин (26 минута) и Кирилл Марченко (29). В ЦСКА отличились Максим Мамин (9) и Брендэн Лайпсик (45). Так как не удалось выявить победителя в основное время, был назначен овертайм. В его рамках дубль оформил Подколзин, благодаря которому СКА смог победить.

Напоминаем, что следующий матч состоится в Санкт-Петербурге 12 апреля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СКА одержал победу над ЦСКА в матче полуфинала Кубка Гагарина.

ска хоккей цска


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За сутки прививку от коронавируса в Петербурге сделали 12 тысяч человек
В России школьник умер после урока физкультуры
В Петербурге 26% коронавирусных больных в больницах находятся в тяжелом состоянии
В Петербурге полицейские задержали автомобилистку, которая возила с собой ...
СКА обыграл ЦСКА, сократив отставание в серии
В Управлении соцпитания прокомментировали информацию об «объедках» в ...
Петербуржцы заметили необычные тропические облака над городом
В Петербурге исхудавшего тюленя передали «Фонду друзей балтийской нерпы»