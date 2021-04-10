Сергей Лазарев и Влад Топалов споют дуэтом, обрадовав поклонников группы Smash

У артистов давно сольные карьеры, но они решили вспомнить былые времена.

Певцы Сергей Лазарев и Влад Топалов решили снова спеть дуэтом – на этот раз в рамках вокального шоу «Ну-ка, все вместе!», который выйдет на «Россия 1». Известно, что артисты вспомнят былые времена и обрадуют поклонников распавшейся группы Smash.

Лазарев и Топалов, комментируя эксперимент, отметили, что им он понравился. Топалов заявил, что считает коллегу лучшим человеком, с которым ему приходилось работать и делить сцену.

«Ощущения после совместного выступления такие, как будто и не было этих двадцати лет»,

– поделился эмоциями Сергей Лазарев.

Напоминаем, что артисты давно интригуют поклонников намеками на возможное воссоединение дуэта. Фанаты с нетерпением наблюдают за публикациями в соцсетях и ждут, чем это закончится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лазарев и Топалов решили записать совместный трек к 20-летию Smash.