В Красносельском районе во время дорожных работ нашли неразорвавшийся немецкий снаряд

Коммунальщики вызвали сотрудников ГУ Росгвардии, которые вывезли снаряд на специальный полигон.

В Красносельском районе во время дорожных работ был найден неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии.

Необычную находку обнаружили на Таллинском шоссе недалеко от деревни Старо-Паново. Коммунальщики вызвали группу разминирования, специалисты подтвердили, что перед ними опасный предмет – заржавевший немецкий боеприпас. Его вывезли на специализированный полигон, где уничтожили. К счастью, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец угрожал росгвардейцам гранатой на улице Стахановцев. На место вызвали взрывотехников ОМОН, которые определили, что это учебная граната, которая не представляет опасности.