Названа привычка, сокращающая жизнь почти на 30 лет

Употребление алкоголя даже в небольших дозах негативно влияет на здоровье. Фото: Pixabay

Употребление алкоголя даже в небольших дозах негативно влияет на здоровье. Фото: Pixabay

Шведские ученые из Каролинского института пришли к выводу, что алкоголь сокращает жизнь на 28 лет.

Ученые на протяжении 20 лет наблюдали за здоровьем жителей Швеции, Дании и Финляндии, которые страдали алкогольной зависимостью. Выяснилось, что в среднем их жизнь сокращалась на 28 лет по сравнению с теми, кто не употреблял алкогольные напитки. Исследование опубликовано в журнале Express.

Исследователи отметили, что употребление алкоголя даже в небольших дозах негативно влияет на здоровье внутренних органов, увеличивает риск появления онкологических, когнитивных, эректильных и репродуктивных расстройств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, какие признаки указывают на явное злоупотребление алкогольными напитками и являются поводом для беспокойства о здоровье. По словам специалиста, печень способна обработать среднюю порцию спиртного в течение часа