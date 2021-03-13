Врач назвал два ранних симптома алкогольного ожирения печени

Употребление алкоголя оказывает негативное воздействие на организм, однако многие не знают, как именно вредит здоровью спиртное.
Британский врач Скот Томас объяснил, какие признаки указывают на явное злоупотребление алкогольными напитками и являются поводом для беспокойства о здоровье. По словам специалиста, печень способна обработать среднюю порцию спиртного в течение часа — если количество выпитого превышает этот максимум, в органе скапливаются опасные токсины, провоцирующие воспаление и жировую болезнь.
Следствиями недуга являются повышенная утомляемость и болезненные ощущения в верхней правой части живота. Столкнуться с алкогольным ожирением печени может каждый, кто употребляет спринт в больших дозах в течение нескольких месяцев ил больше, однако заболевание вызывается также неправильным питанием, отсутствием физической активности, лишним весом и высоким кровяным давлением.
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