Врач назвал два ранних симптома алкогольного ожирения печени

Ожирение печени провоцирует не только алкоголь, но и отсутствие физических нагрузок, ожирение, высокое кровяное давление и регулярное употребление вредной пищи. Фото: pixabay

Ожирение печени провоцирует не только алкоголь, но и отсутствие физических нагрузок, ожирение, высокое кровяное давление и регулярное употребление вредной пищи. Фото: pixabay

Употребление алкоголя оказывает негативное воздействие на организм, однако многие не знают, как именно вредит здоровью спиртное.

Британский врач Скот Томас объяснил, какие признаки указывают на явное злоупотребление алкогольными напитками и являются поводом для беспокойства о здоровье. По словам специалиста, печень способна обработать среднюю порцию спиртного в течение часа — если количество выпитого превышает этот максимум, в органе скапливаются опасные токсины, провоцирующие воспаление и жировую болезнь.

Следствиями недуга являются повышенная утомляемость и болезненные ощущения в верхней правой части живота. Столкнуться с алкогольным ожирением печени может каждый, кто употребляет спринт в больших дозах в течение нескольких месяцев ил больше, однако заболевание вызывается также неправильным питанием, отсутствием физической активности, лишним весом и высоким кровяным давлением.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как можно предотвратить появление навязчивых страхов.