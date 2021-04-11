«Тампа» обыграла «Нэшвилл» в матче НХЛ

«Тампа» обыграла «Нэшвилл» в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч завершился со счетом 3:0.

В составе победителей шайбы забросили Росс Колтон, Янни Гурд и Эрик Чернак. Россиянин Михаил Сергачев отметился голевой передачей.

Голкипер «Лайтинг» Андрей Василевский оформил 25-й шатаут в карьере. В своем дивизионе «Тампа» занимает второе место, набрав 58 очков. Следующий матч состоится 14 апреля. Стартовое вбрасывание запланировано на 3.00 мск.

«Нэшвилл» идет в Центральном дивизионе на четвертой строчке 48 очками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.