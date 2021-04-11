Тоннель петербургской дамбы частично перекроют

Движение по тоннелю дамбы в Петербурге ограничат с 12 по 16 апреля ограничат.

Как сообщили в Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга в воскресенье, 11 апреля, движение автомобильного транспорта будет ограничено в связи с проведением ремонтных работ в тоннеле дамбы.

Также сообщается, что въезд в тоннель могут полностью перекрыть, чтобы ввести и вывести подъемную технику. Тоннель перекроют на непродолжительное время, максимум на 10 минут.

Автомобилистам принесли извинения за временные неудобства и посоветовали учитывать данную информацию при планировании маршрутов поездки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что до середины весны ограничат движение по Санкт-Петербургскому шоссе. C 10 февраля в Петербурге введут ограничение движение транспорта по нескольким улицам.