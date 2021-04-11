«Имею право»: Манижа рассказала, почему называет себя русской женщиной

Певица Манижа, которая будет выступать от России на Евровидении, объяснила свое право называться русской женщиной.

Она рассказала, что, борясь с ксенофобией, — от насмешек в школе до скандала с Евровидением — стала чувствовать себя в России как дома. Артистка старается не обращать внимание на тех, кто считает ее чужой.

«Я не зря называю себя русской женщиной. Я имею на это право», — цитирует ее The Guardian.

Ранее Следственный комитет начал проверку песни певицы Манижи Russian Woman. С этой музыкальной композицией артистка будет представляет Россию на «Евровидение-2021». Причиной являлось обращение АНО «Ветеранские вести». Текстовое произведение проверят на наличие признаков возбуждения ненависти. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела или отказе в нём.

СКР получил обращение проверить текст музыкального произведения на противоправные высказывания. «Ветеранские вести» назвали номер Манижи в песне оскорбляющим достоинство русских женщин. Ранее композицию раскритиковала председатель СФ Валентина Матвиенко, она назвала текст песни Манижи «бредом».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что клип Манижи, которую по результатам голосования отобрали для участия в «Евровидении-2021», почти за месяц посмотрело более 7 млн человек на YouTube-канале музыкального конкурса.