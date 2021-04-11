В Сергиево нашли предмет, похожий на гранату без чеки

Предмет, похожий на гранату найден на Трудовой улице в Сергиево. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Предмет, похожий на гранату найден на Трудовой улице в Сергиево. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Красносельском районе Петербурга нашли подозрительный предмет, похожий на гранату. Об опасной находке тут же сообщили в правоохранительные органы.

Предмет, похожий на гранату найден на Трудовой улице в Сергиево, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место специалисты-вхзрывотехники обследовали предмет и установили, что это граната с отсутствующей предохранительной чекой для игры в страйкбол. Обнаруженный предмет не представляет опасности. Находку изъяли для дальнейшей утилизации.

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