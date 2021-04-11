«Зенит» на выезде сыграет с «Сочи» в форме лазурного цвета

Петербургский «Зенит» в воскресенье, 11 апреля, на выезде сыграет с «Сочи» в рамках 25-го тура РПЛ.

«Зенит» сыграет в лазурной форме, вратарь — в черном, сообщили в пресс-службе петербургского клуба. Футболисты «Сочи» выйдут на поле в бело-голубой форме, вратарь — в желтом.

На матче ожидается до 20 тысяч зрителей. «Зенит» поддержат до 2 тыс. фанатов. Матч пройдет на стадионе «Фишт». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 51 очко. «Сочи» занимает седьмую строчку с 40 очками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу чемпионата России. В нём петербургская команда примет подмосковные «Химки».