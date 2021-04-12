В Ленобласти задержали мужчину, который забил знакомого молотком и скинул его тело в реку

Во Всеволожском районе правоохранители задержали предполагаемого убийцу мужчины, тело которого нашли под мостом в поселке Красная Заря.
Как сообщили в областном управлении СК, 10 апреля под мостом через реку Черная нашли мертвого 33-летнего мужчину, накрытого покрывалом. На его теле были признаки насильственной смерти. Следователи сразу открыли уголовное дело об убийстве.
Предполагаемого преступника задержали. Им оказался 56-летний мужчина с несколькими судимостями.
Было установлено, что убийство произошло 9 апреля в квартире в поселке имени Свердлова. Подозреваемый три раза ударил жертву молотком по голове. Чтобы скрыть преступление, он завернул тело в покрывало, загрузил в машину, а после сбросил его с моста.
Решается вопрос об аресте подозреваемого. Расследование продолжается.
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