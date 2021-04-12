Труп без кистей в лесу, утопленник возле «Морского фасада», сгнившее тело на Рабфаковской: жуткие «находки» в Петербурге и Ленобласти

Жуткие смертельные случаи, к сожалению, не всегда успешно расследуются. Иногда убйица остается неизвестным. Фото: pixabay

Жуткие смертельные случаи, к сожалению, не всегда успешно расследуются. Иногда убйица остается неизвестным. Фото: pixabay

В лесном массиве под Петербургом в минувшие выходные местный егерь обнаружил пугающую картину: труп мужчины, у которого не было кистей рук.

Тело погибшего, — как установили полицейские, петербуржцу было 33 года, — егерь нашел в воскресенье, 11 апреля, в лесном массиве Всеволожского района Ленинградской области. У мужчины полностью отсутствовала кисть правой руки и частично — левой. Кроме того, на лице жертвы зафиксировали множественные ссадины.

О причинах и обстоятельствах смерти расскажут позднее судмедэксперты, отмечают в правоохранительных органах. В деле также разбираются следователи и полицейские.

Не менее жуткий случай произошел двумя днями ранее, 9 апреля, возле порта «Морской фасад» на Васильевском острове в Петербурге. Возле проспекта Крузенштерна в воде обнаружили труп мужчины, который, по предварительной информации, находился в водоеме около месяца. На вид ему около 50 лет, но другие данные — личность, причины и обстоятельства гибели, — пока остаются неизвестными.

В тот же день трагическое зрелище ожидало петербуржца, заглянувшего в подвал дома №3/4 по Рабфаковской улице. Мужчина обнаружил труп молодого человека 35-45 лет. Одетый в черные брюки и серую толстовку, погибший явно провел в этом подвале длительное время — труп успел приобрести гнилостные изменения. Причины его смерти устанавливают судмедэксперты и следователи, пока известно лишь, что гибель неизвестного, скорее всего, была не насильственной.

7 апреля в Ленобласти, в городе Пикалево на Обринской улице в канаве нашли умершего мужчину примерно 50 лет. Когда он скончался, выяснить не получилось, поскольку труп был абсолютно промерзшим. Известно, что на лице жертвы также зафиксировали ушибы и раны.

В первый день апреля на улице Адмирала Черокова в Красносельском районе Петербурга в техническом помещении на парковке обнаружили труп бизнесмена, замотанный скотчем. Оказалось, что мужчина стал жертвой грабителей: преступники убили его и напали на спутницу предпринимателя, чтобы обокрасть его квартиру. Злоумышленники вынесли имущества на полмиллиона рублей.

А в конце марта в заброшенной бытовке на Якорной улице, 17, в Красногвардейском районе животновод случайно заметил труп 50-летнего мужчины. Тело так долго находилось в хозяйственном помещении, что частично превратилось в скелет. Правоохранителям еще предстоит выяснить, что привело погибшего к такой кончине.