КСП нашла в работе Исаакиевского собора 135 нарушений на 245 миллионов

КСП нашла в работе Исаакиевского собора 135 нарушений на 245 миллионов
Исаакиевский собор. Фото: pixabay.com

Контрольно-счётная палата Петербурга обнаружила более 135 нарушений бюджетно-финансового и трудового законодательства со стороны «Исаакиевского собора» и его учредителя — комитета по культуре — на общую сумму более 245,5 млн рублей, сообщает пресс-служба КСП.

В период, который проверяли, деятельность комитета возглавлял вице-губернатор Владимир Кириллов. Городская прокуратура подтвердила обнаруженные нарушения, о них уже сообщили губернатору.

Стало известно, что директор музея Юрий Мудров несколько лет совмещал должность главного специалиста и сам себе выписывал премии и другие денежные бонусы.

Также гособъекты предоставлялись ему без договора. Были нарушены условия труда специалистов музея, неправильно заключались трудовые договоры, были нарушены правила ведения бухгалтерского учёта и другое.

В органы передали информацию о завышении цены контракта при проведении реставрации Собора «Спас на крови» почти на 26 млн рублей, а ещё об оплате не выполненных подобающе работ по нанесению сусального золота на трёх картинах почти на 7 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург попал в лидеры по вовлеченности граждан в малый бизнес.

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