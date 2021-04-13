В мире за сутки выявили более 675 тысяч инфицированных COVID

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

За сутки в мире коронавирус подтвердился у 647 тыс. человек. Соответствующие данные приводит Университет Джона Хопкинса.

Об этом стало известно сегодня, 13 апреля. В мире за всю пандемию COVID-19 выявили 136 млн 500 тыс. 459 заболевших. При этом 2 млн 944 тыс. 714 ковид-пациентов скончались. Больше половины заразившихся уже вылечились.

В топ-5 наиболее «ковидного антирейтинга» входят США, Бразилия, Индия, Франция, на последнем месте — Россия. Так, в РФ с начала пандемии зафиксировано 4 млн 597 тысяч 400 инфицированных. Погибли от COVID-19 — 101 552 россиянина.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает об опасности новых штаммов для россиян.